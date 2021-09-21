1000 грн за прививку – Гройсман предложил платить украинцам за вакцинацию

Гройсман предложил новую мотивацию для вакцинации украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Лидер политической партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман предложил в качестве мотивации к вакцинации против коронавируса оказывать одноразовую помощь в размере 1000 грн.

Об этом он сказал в эфире "Свободы слова" на телеканале ІCTV.

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Политик подчеркнул, что другого варианта преодолеть пандемию, чем провести тотальную вакцинацию, – нет. Если принудительная вакцинация не работает, то нужно ввести систему дополнительной мотивации привитым.

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"Небольшие средства, чтобы сделать дополнительную мотивацию. Нет другого варианта, как вакцинировать всех. Но я бы предложил – выплатить каждому при вакцинации 1000 грн. Предложил бы компенсацию тем, кто вакцинировался раньше", – отметил Владимир Гройсман.

Источником финансирования такой дополнительной мотивации, по мнению Гройсмана, мог бы стать транш в 2,7 млрд долл. от Международного валютного фонда. Деньги, напомнил политик, пришли в качестве подарка для преодоления последствий пандемии. Так что и использовать их надо на проблемы пандемии.

По словам Гройсмана, в этом же "пакете" должна быть помощь людям, которые могут потерять работу из-за нового локдауна, – минимум на уровне минимальной зарплаты, а также помощь предприятиям – компенсация убытков и арендных платежей.

"Следует немедленно определить программу вакцинации от сезонного гриппа и максимально системно ввести тестирование в учебных заведениях. Там тоже надо контролировать ситуацию. И хочу обратиться к чиновникам: перестаньте "умничать", а принимайте решение. Мы теряем людей", – отметил Владимир Гройсман.

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