1000 грн за прививку – Гройсман предложил платить украинцам за вакцинацию

Гройсман предложил новую мотивацию для вакцинации украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня
Лидер политической партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман предложил в качестве мотивации к вакцинации против коронавируса оказывать одноразовую помощь в размере 1000 грн.
Об этом он сказал в эфире "Свободы слова" на телеканале ІCTV.
Политик подчеркнул, что другого варианта преодолеть пандемию, чем провести тотальную вакцинацию, – нет. Если принудительная вакцинация не работает, то нужно ввести систему дополнительной мотивации привитым.
"Небольшие средства, чтобы сделать дополнительную мотивацию. Нет другого варианта, как вакцинировать всех. Но я бы предложил – выплатить каждому при вакцинации 1000 грн. Предложил бы компенсацию тем, кто вакцинировался раньше", – отметил Владимир Гройсман.
Источником финансирования такой дополнительной мотивации, по мнению Гройсмана, мог бы стать транш в 2,7 млрд долл. от Международного валютного фонда. Деньги, напомнил политик, пришли в качестве подарка для преодоления последствий пандемии. Так что и использовать их надо на проблемы пандемии.
По словам Гройсмана, в этом же "пакете" должна быть помощь людям, которые могут потерять работу из-за нового локдауна, – минимум на уровне минимальной зарплаты, а также помощь предприятиям – компенсация убытков и арендных платежей.
"Следует немедленно определить программу вакцинации от сезонного гриппа и максимально системно ввести тестирование в учебных заведениях. Там тоже надо контролировать ситуацию. И хочу обратиться к чиновникам: перестаньте "умничать", а принимайте решение. Мы теряем людей", – отметил Владимир Гройсман.
Плюшки для вакцинированных
- Если в Украине будет введен желтый уровень эпидемической опасности, а в учебных заведениях будет вакцинировано 80% персонала, то эти заведения продолжат свою работу;
- ограничения желтого уровня не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь желтый или зеленый COVID-сертификат;
- владельцы заведений сами будут решать, обслуживать ли невакцинированных людей;
- если будет установлен красный уровень эпидемической опасности, то учебные заведения будут работать, только если 100% работников имеют зеленый COVID-сертификат;
- при наличии у человека, который пересекает границу Украины, желтого или зеленого сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19, он может не проходить самоизоляцию. Также это правило касается лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.