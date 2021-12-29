100 тысяч? Нужно в 5 раз больше: в СНБО забраковали армию Путина

Данилов считает, что у РФ недостаточно сил для нападения. Коллаж "Сегодня"

Стотысячного войска россиян вблизи наших границ недостаточно для полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявил в интервью Настоящему времени секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По его словам, угроза нападения России все равно остается, хоть у нее и недостаточно для этого сил.

"Большого скопления российских войск мы не наблюдаем. Есть определенные перемещения войск, но для нас это не критично. Для полномасштабного вторжения нужно, чтобы их было как минимум в три, четыре, пять раз – намного больше, чем есть на сегодняшний день. Но существует ли угроза? Конечно, для нас существует угроза постоянно, мы с этой угрозой живем уже 7 лет… Когда мы говорим, что войск становится все больше и больше, нужно понимать, насколько больше. Если было 90 тысяч, а стало 100 тысяч – это не увеличение. Это не настолько критично, как есть на сегодняшний день", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО заверил, что оружия у нас достаточно, чтобы встретить российских оккупантов.

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"Другое дело, что, если будет широкомасштабное вторжение, если будет задействована авиация, если будут задействованы другие инструменты влияния, это для нас будет определенным вызовом. Но я уверен, что мы будем защищать свою страну, это наша земля, и мы отсюда никуда убираться не планируем", – подчеркнул чиновник.

Вторжение РФ в Украину